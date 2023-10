Ligue 1, pareggio a reti bianche tra Le Havre e Lens

L’anticipo della nona giornata della Ligue 1 2023/2024 non sarà certo ricordato per il grande spettacolo. Le Havre e Lens hanno infatti pareggiato 0-0 in un match che tiene le due compagini a metà classifica del massimo campionato francese con i padroni di casa a quota 10 punti e gli ospiti a quota 9. Una partita che comunque ha visto diverse occasioni da gol da una parte e dall’altra, con tanto di brivido finale legato al Var.

Il primo tempo si è aperto nel segno del Lens, che ha mancato almeno tre ghiotte occasioni per passare in vantaggio. Protagonista anche il portiere del Le Havre Desmas, autore di un paio di belle parate. Prima dell’intervallo anche i padroni di casa vanno vicino al vantaggio, in particolare con Bayo che si è divorato la rete da due passi sugli sviluppi di calcio d’angolo. Lo stesso Bayo ci ha provato più volte nel secondo tempo, ma proprio al 90′ il Lens trova quello che sembra il gol del colpaccio. Il colpo di testa di Sotoca infatti vale l’1-0, ma il Var in pieno recupero ferma tutto per un fuorigioco sullo sviluppo dell’azione. Niente da fare quindi, con le due squadre che al fischio finale si dividono la posta in palio.