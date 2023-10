Liga 2023/24: l’Atletico vince ancora, 2-1 sul Real Sociedad

Sesto successo stagionale per l’Atletico Madrid, frena per la seconda volta il Real Sociedad: termina 2-1 la nona giornata di Liga 2023/24. I biancorossi firmano il primo vantaggio al 22esimo: Koke mette un bell’assist in area per Lino che raccoglie e calcia dal limite. Niente da fare per il portiere avversario, pallone insaccato perfettamente all’angolino basso di sinistra. Nella ripresa arriva prima il pareggio degli ospiti con il gol insaccato da Oyarzabal al 73esimo su assist di Fernandez, è poi Griezmann a trasformare bene un rigore concesso all’89esimo, portando a casa i tre punti.