Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match match dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 8 ottobre. La formazione partenopea di Rudi Garcia insegue i tre punti casalinghi per avvicinarsi alla capolista Milan. Di fronte una Fiorentina che in campionato marcia a ritmi decisamente diversi da quelli in Europa. Le due squadre sono appaiate a 14 punti. Ecco le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-FIORENTINA

Napoli: in attesa

Fiorentina: in attesa