Bologna-Lazio, Motta: “Reazione straordinaria, l’entusiasmo non mi spaventa”

“Mi è piaciuta l’attitudine dei ragazzi, specialmente nelle difficoltà. Abbiamo affrontato una squadra forte, che gioca bene a calcio e ha valori importanti. Nel primo tempo abbiamo sofferto più del dovuto ma siamo rimasti sempre in partita, siamo andati in vantaggio e abbiamo controllato la gara. La reazione è stata straordinaria e frutto del lavoro e dell’unità della squadra”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo la vittoria contro la Lazio. “Il Bologna pensa all’Europa? Ora i ragazzi avranno meritatamente dei giorni di riposo – ha glissato l’allenatore rossoblù ai microfoni di Sky Sport – Poi inizierà la settimana, con la testa pensiamo alla Fiorentina. Non mi spaventa l’entusiasmo generale, è un momento buono per noi grazie al lavoro dei ragazzi che affrontano nel modo giusto le difficoltà: dobbiamo sfruttare a nostro favore questo entusiasmo. Continuiamo così, c’è solo da migliorare. Oggi mi sono piaciuti tutti, il primo tempo è stato difficile ma nel secondo abbiamo affrontato la situazione molto meglio e abbiamo vinto meritatamente”, ha concluso Motta.