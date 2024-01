Liga 2023/2024: Valencia e Las Palmas vincono e sognano l’Europa, successo di misura per la Real Sociedad

Pochi gol ma tanti risultati importanti in questo sabato di Liga 2023/2024, in cui si sono disputati quattro match valevoli per la 21^ giornata. A rompere il ghiaccio è stato il Las Palmas, protagonista di una bella vittoria ai danni del Vallecano targata Moleiro e Javier Munoz. Gli isolani hanno la seconda miglior difesa del campionato e sognano l’Europa, forti dei 31 punti totalizzati finora. Ha fatto ancora meglio il Valencia, giunto alla quarta vittoria consecutiva e salita a 32 punti. Decisivo il gol di Hugo Duro al 61′ per piegare la resistenza di uno scatenato Athletic Bilbao, al momento terzo a 41 punti (ma con Barça ed Atletico Madrid che devono recuperare due partite).

Sorride anche la Real Sociedad, passato di misura sul campo del Celta Vigo grazie alla rete di Mendez e capace di ritrovare la vittoria dopo quattro giornate. Anche per i baschi, quinti a 35 punti, l’Europa è tutt’altro che un sogno. Infine, pareggio deludente per il Villarreal, fermato tra le mura amiche dal Maiorca. Sorloth ha sbloccato la gara al 45+1′, ma nella ripresa – sempre nel primo minuto di recupero – il neo entrato Llabres ha regalato ai suoi il gol del pareggio. Sia Villarreal che Maiorca salgono così a quota 20 punti, a +5 sulla zona retrocessione.