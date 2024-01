Cori razzisti a Maignan, l’Inter si schiera: “Siamo fratelli nel mondo, al tuo fianco”

In alcuni momenti la competizione passa in secondo piano e uno di questi momenti è la serata del 20 gennaio. Durante la partita tra Milan e Udinese, Mike Maignan è stato vittima di cori razzisti. Su Twitter, il Milan ha subito condannato quanto successo e l’Inter non ha esitato a mostrare il proprio supporto al portiere rossonero, commentando: “Siamo fratelli del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo fianco Maignan”.

Siamo fratelli del mondo, contro ogni forma di discriminazione. Al tuo fianco @mmseize#BUU #BrothersUniversallyUnited — Inter (@Inter) January 20, 2024