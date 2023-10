Mondiali Rugby 2023: Italia non pervenuta, la Francia domina e passa 60-7

Termina nel peggiore dei modi l’esperienza dell’Italia ai Mondiali di rugby 2023. La Francia ha dominato dal primo all’ottantesimo minuto e il punteggio di 60-7 è eloquente. I transalpini partono subito forte e dopo due minuti Penaud va in meta per la prima segnatura di una lunga serie. L’Italia fatica in attacco, continua a sbagliare le rimesse laterali come già successo contro la Nuova Zelanda ed è costretta a subire la pressione costante dei galletti, che con Bielle-Biarrey e Ramos vanno altre due volte in meta. Ramos stesso trasforma e il vantaggio è di 24-0. Alla mezz’ora gli azzurri vanno in meta con Ferrari, ma dopo un TMO l’arbitro annulla per un precedente placcaggio irregolare dello stesso pilone della Benetton. Dall’altra parte invece la Francia è cinica e ancora Peraud fa volare i suoi sul 31-0 alla fine della prima frazione.

Nella ripresa il copione non cambia, l’Italia continua a faticare e la Francia penetra dentro i 22 degli azzurri con estrema facilità. Jalibert, Mauvaka e Moefana nel giro di 15 minuti portano il bottino sul 52-0. L’Italia muove il tabellino al 71′ con Zuliani, che è bravo ad eludere due placcaggi e concludere, mentre Allan trasforma il 52-7. Les bleus però non si scompongono e nuovamente con Moefana mettono a segno l’ottava e ultima meta di giornata. Nel finale un piazzato di Jaminet chiude la contesa arrotondando il punteggio sul 60-7. La formazione di casa si è dimostrata nettamente superiore e ha fatto capire perché è considerata tra le favorite alla rassegna iridata. Si chiude invece amaramente con due sonore sconfitte l’avventura di Kieran Crowley sulla panchina dell’Italia. Al suo posto subentrerà Gonzalo Quesada, che dovrà ripartire da ciò che di buono hanno mostrato gli azzurri nelle prime due partite del torneo.