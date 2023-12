Liga 2023/2024, Siviglia: esonerato Diego Alonso dopo il ko interno con il Getafe

Il Siviglia esonera, dopo soli due mesi, Diego Alonso. Decisione presa al termine della sfida persa 3-0 in casa con il Getafe, arrivata pochi giorni dopo il ko con il Lens in Champions che ha estromesso gli andalusi da tutte competizioni europee. Alonso era subentrato a Mendilibar il 10 ottobre, ma la situazione in casa Siviglia non è cambiata. I candidati a sedersi sulla panchina biancorossa sono Quique Sanchez-Flores e Javi Garcia. Chiunque sarà l’allenatore dovrà ripartire dal 16° posto con 13 punti, a pari merito con Celta Vigo, 17° e Cadice, 18° e ad oggi retrocesso.