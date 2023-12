Mauro Icardi e la sorpresa a Wanda Nara: insieme ai figli ospite a Ballando con le Stelle

“Sappiamo che per lei è molto importante questo. Si è fermato il campionato in Turchia e abbiamo deciso di venire, in questi tre mesi non sono riuscito per via delle partite, ma oggi volevamo essere qui accanto a lei, la sosteniamo sempre da Istanbul”. Mauro Icardi, in considerazione della pausa del campionato turco per via dello scandalo dell’aggressione dell’arbitro da parte di un presidente di un club, ha avuto un giorno libero e lo ha sfruttato per raggiungere Wanda Nara insieme ai figli a Ballando con le Stelle, dove è salito sul palco per una sorpresa e un breve siparietto: “Lei sempre stata conosciuta come mia moglie e non per le sue qualità”. E Zazzaroni scherza: “E’ proprio il contrario, tu sei conosciuto perché sei suo marito”.