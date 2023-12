Probabili formazioni Bologna-Roma: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

Scontro Champions League al Dall’Ara di Bologna con i padroni di casa che sognano e che sperano di mettere la freccia a destra, quella del sorpasso, sulla Roma di Mourinho e di candidarsi quindi come una delle antagoniste per la qualificazione in Champions League. La Roma in Emilia sarà senza Dybala infortunato e Lukaku espulso, anche Azmoun è alle prese con qualche acciacco. Ecco perché avanza la candidatura di Belotti come centravanti insieme ad El Shaarawy. Queste le probabili scelte.

QUI BOLOGNA – Thiago Motta vive un momento magico con la sua squadra quindi non toccherà nulla nello scacchiere per lui diventato ideale.

QUI ROMA – La Roma è in piena emergenza in attacco. Dybala out per infortunio, Lukaku per squalifica ed anche Azmoun è in dubbio. Si scalda Belotti accompagnato dalla duttilità di El Shaarawy e dalla fantasia di Pellegrini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

SQUALIFICATI – NESSUNO

DIFFIDATI – Aebischer

BALLOTTAGGI – Nessuno.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti.

SQUALIFICATI – Zalwski, Lukaku

DIFFIDATI – Mancini

INFORTUNATI: Azmoun (in dubbio), Aouar (in dubbio), Dybala, Smalling, Kumbulla

BALLOTTAGGI – –