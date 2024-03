Monza, Palladino: “Partita non bella, ma queste sono vittorie pesanti”

Il Monza trova la vittoria sul Cagliari per 1-0 e il tecnico Raffaele Palladino commenta la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN: “La partita di oggi non è stata bella sotto il punto di vista tecnico, ma queste vittorie sono molto pesanti. Non ho ancora visto la classifica, ma mi hanno detto che è molto bella. Siamo soddisfatti e orgogliosi di tutto quello che stiamo raccogliendo. Anche oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere un grande carattere e voglia di misurarsi contro tutti. Vogliamo essere la mina vagante da qui alla fine e rompere le scatole un po’ a tutti. In settimana pretendo tanto durante gli allenamenti: oggi per reggere in Serie A è necessario star bene fisicamente ed essere intensi. Mi sento fortunato ad allenare questo grande gruppo. Queste vittorie rappresentano una grande soddisfazione in primis per i ragazzi”.