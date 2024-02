Liga 2023/2024, poker del Barcellona al Getafe: a segno Raphinha, Joao Felix, De Jong e Lopez

Prosegue il buon momento in Liga del Barcellona, che nel match della ventiseiesima giornata sconfigge il Getafe con un netto 4-0. Raphinha apre le marcature al ventesimo minuto con un lancio lungo di Kounde che coglie impreparata tutta la retroguardia avversaria. Il calciatore brasiliano ha campo aperto davanti e a tu per tu con il portiere non sbaglia. A chiudere i conti, nel corso del secondo parziale di gioco, ci pensano Joao Felix e Frenkie de Jong: al 53° Christensen viene lanciato in profondità e serve al centro il portoghese, che deve solo infilare la rete del 2-0. Passano otto minuti e Gundogan pesca Raphinha in area, quest’ultimo evita l’uscita dell’estremo difensore e appoggia per De Jong, il quale piazza con il destro la rete del 3-0. Nei minuti di recupero arriva anche il quarto gol con Fermin Lopez. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la squadra di Xavi, la seconda consecutiva dopo il 2-1 in trasferta sul Celta Vigo. Per la formazione ospite invece si interrompe la striscia utile che durava da tre gare.