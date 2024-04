MotoGP pagelle GP Americhe: Vinales conquista il primo gradino, ancora bene Acosta

Maverick Vinales vince il Gran Premio delle Americhe. Il secondo posto va alla Gasgas di Pedro Acosta, con Enea Bastianini che completa il podio. A chiudere la top 5 ci pensano il leader del mondiale Jorge Martin e il ducatista Francesco Bagnaia. Di seguito le pagelle, per riassumere e analizzare le prestazioni dei piloti più rilevanti della corsa odierna:

VINALES: 10

Maverick Vinales chiude il fine settimana del Gran Premio delle Americhe nel migliore dei modi. Lo spagnolo sigla la vittoria dopo una difficile partenza, ritrovando la prima posizione grazie ad una serie di ottimi sorpassi. A bordo della sua Aprilia, ‘Batman’ si accende per continuare una stagione sempre più brillante

ACOSTA: 9.5

Il secondo posto di Pedro Acosta è l’ennesimo risultato positivo del giovane debuttante della Gasgas. Lo spagnolo porta la sua moto in testa alla classifica nelle prime tornate di gara e – fino a qualche giro dal termine – lotta tenacemente con Martin, Marquez e infine Vinales per il gradino più alto. Il successo non è ancora giunto nelle sue mani, ma sembrerebbe, ormai questione di tempo.

BASTIANINI: 9

Enea Bastianini si accende nella fase iniziale e in quella finale di gara. Il ducatista compare nelle prime posizioni dopo il via, poi scivola sesto e infine torna sul podio superando con coraggio Martin. Il pilota italiano al momento è il diretto inseguitore del pilota Prima Pramac nella classifica generale e vuole dimostrare al team ciò di cui è capace, nella speranza di ottenere il rinnovo contrattuale.

MARTIN: 7/8

Una gara di alti e bassi per il leader del mondiale Jorge Martin. Inizia la corsa mettendosi alle spalle di Acosta e lottando per alcuni giri in cerca della prima piazza, poi viene superato e finisce quarto. Buoni punti che lo spagnolo si tiene stretto per la classifica generale, ma senza dubbio l’obiettivo era qualcosa di più.

BAGNAIA: 7/8

Il fine settimana americano di Francesco Bagnaia si chiude nell’ombra, con il Gran Premio che mette fine ad una prestazione non brillante da parte del campione del mondo, in difficoltà anche nella giornata di ieri. Bagnaia lotta per il podio in alcune fasi della gara, ma sul finale si deve accontentare di un quinto piazzamento.