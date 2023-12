Serie B 2023/2024, la Samp crolla in casa con la Feralpisalò. Brescia in rimonta sul Catanzaro

La Sampdoria perde in casa contro la Feralpisalò per 3-2. La squadra di Andrea Pirlo rimane in 10 al 32′ per un rosso a Kasami quando la situazione era già in salita per i blucerchiati, sotto 2-1: Bergonzi (13′) e Butic (22′) aprono le marcature, ma Sebastiano Esposito (27′) accorcia le distanze. Anche in inferiorità numerica la Samp prova a rientrare in gara e trova il pareggio con Murru al 55′. L’occasione per gli ospiti però è ghiotta e all’81’ Zennaro sigla la rete di una vittoria preziosissima in chiave salvezza per la Feralpi che conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a 16 punti in classifica. Nel finale per Pirlo c’è anche la beffa del gol annullato ad Esposito. Sconfitta in rimonta per il Catanzaro che dal 2-0 perde 2-3 contro il Brescia. Nei primi 15 minuti i giallorossi di Vivarini si ritrovano sul 2-0 con i gol di Ambrosino (10′) e Vandeputte (13′). Nella ripresa però c’è la rimonta: Bjarnason al 47′ dà il via alla reazione, Bisoli pareggia al 58′ ed è Bianchi al 91′ a far esultare il settore ospiti.

Non c’è la scossa attesa in casa Bari che non va oltre lo 0-0 contro il Cosenza. Sconfitta per l’Ascoli che perde 1-0 contro il Pisa (Mlakar decisivo al 57′). Scivola nei bassifondi della classifica anche il Sudtirol che cade 3-2 in casa contro la Reggiana: Masiello (28′) risponde a Bianco (2′) nel primo tempo, ma nella ripresa sono Girma (52′) e Gondo (77′) a vanificare l’altra rete trentina con Casiraghi su rigore (81′).