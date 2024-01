Coppa Italia 2023/2024: tabellone e accoppiamenti semifinali, ecco gli incroci

La Coppa Italia entra nella sua fase decisiva. In questa settimana si disputano i quarti di finale della massima coppa Nazionale con i seguenti accoppiamenti: Fiorentina-Bologna, Lazio-Roma, Milan-Atalanta e Juventus-Frosinone. Verranno disputate delle partite secche nelle quali, in caso di parità al novantesimo, si disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e in caso di parità protratta sarà tempo di calci di rigore. Chi vince strapperà il pass per le semifinali che, a differenza di tutti gli altri turni, si disputano con la formula del doppio incontro andata e ritorno. Ma quali possono essere gli incroci del tabellone? Ecco i possibili accoppiamenti. Le semifinali si giocheranno nel mese di aprile: i match di andata si disputeranno nella prima settimana di aprile (mercoledì 3 e giovedì 4), quelli di ritorno a fine mese (martedì 23 e mercoledì 24).

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Fiorentina/Bologna – Milan/Atalanta

Lazio/Roma – Juventus/Frosinone