Liga 2023/2024, il Real non va oltre il pari a Siviglia: Carvajal rimedia all’autogol di Alaba

Sul sempre ostico terreno di gioco dell’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán il Real Madrid non riesce a sbancare Siviglia e deve accontentarsi del pareggio. Il match valevole per la decima giornata di Liga termina 1-1 con le emozioni che si possono perlopiù racchiudere in cinque minuti della seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Ancelotti era riuscita ad andare in vantaggio dopo 4′ grazie a un gol di Valverde poi annullato per fuorigioco, le due reti della sfida arrivano entrambe tra il 74° e il 79°.

A trovare la prima rete è la squadra di casa grazie ad un autorete di Alaba, poi ci pensa Carvajal su assist di Kroos a sistemare le cose per i Blancos. Si tratta del primo pareggio in campionato per il Real, che ha anche otto vittorie e una sconfitta; per il Siviglia un punto che dà fiducia, nonostante una classifica ancora negativa che recita 13°posto. Domani il Barcellona, con un’eventuale vittoria casalinga sull’Athletic Bilbao potrebbe riportarsi a -1, ma soprattutto il Girona battendo l’Almeria si porterebbe in vetta insieme al Real a quota 25.