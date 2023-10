Torino-Inter 0-3, Inzaghi: “Vittoria importantissima per il nostro percorso”

“Sono stati molto bravi i ragazzi. Dopo la sosta incontrare il Torino con un allenamento e mezzo non è la cosa più semplice. Bene i primi 20-25 minuti, poi abbiamo perso distanze e abbassato l’intensità. Affrontavamo un’ottima squadra, fisica che fa un calcio difficile sia in possesso che in non possesso. Una partita che temevo molto, vittoria importantissima per il nostro percorso”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria in casa del Torino: “Dispiace per Schuurs, è un forte giocatore e bravissimo ragazzo. Purtroppo è successo, Barella non meritava il giallo, stava giocando bene e in quel momento ho deciso di tirar fuori l’ammonito anziché Mkhitaryan”.

E ancora: “Sappiamo che le partite hanno due fasi, l’ultima mezzora ha cambiato volto, chi è entrato ha fatto bene. Con cinque cambi noi allenatori dobbiamo sfruttarli, sono contento di come sono entrati i ricambi. Venire qui a Torino non è mai semplice”. Su Thuram: “Dal 13 luglio si è presentato nel migliore dei modi, ha voglia di imparare, si è inserito bene. L’anno scorso ha fatto per la prima volta la punta centrale, si è calato benissimo nella parte, deve continuare così”. Su Milan-Juventus: “Pareggio? Si guarda la partita, per fortuna con serenità visto che abbiamo vinto oggi, vedremo un’ottima partita con due ottime squadre. Sarò a casa con mia moglie e i due bambini”. Sul Salisburgo: “Saremo già in campo tra 72 ore, dovremo prepararla nel migliore dei modi, sarà importantissimo l’andata e ritorno”. Infine, sull’accoglienza Lukaku: “Ora sto pensando a mezzora fa e al Salisburgo, non alla Roma. Non ad altro”.