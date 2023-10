Torino-Inter 0-3, Thuram: “Non è stata una partita facile, ringrazio Dumfries per l’assist”

“Ogni partita fuori casa in Serie A è molto complicata e sapevamo che anche qui a Torino sarebbe stata dura. Abbiamo fatto tre gol nel secondo tempo e portato a casa una bella vittoria. Soffrire a casa del Torino penso sia normale perché è una squadra molto fisica. Nell’intervallo abbiamo aggiustato 2/3 cose a metà campo e poi siamo andati meglio”. Queste le parole di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro il Torino. “Dumfries? È un gran giocatore e mi trovo molto bene a giocare con lui: lo ringrazio per l’assist. L’Inter è una squadra di alto livello e sono contento di essere qui”.