Liga 2023/2024: il Getafe batte il Granada, in gol Greenwood e Mayoral

Il Getafe vince in casa contro il Granada per 2-0. La partita, valida per la ventiduesima giornata del campionato spagnolo, ha visto andare a segno Greenwood dopo ventuno minuti dal fischio di inizio. La seconda e ultima rete del match è stata anch’essa registrata nel primo tempo, con Mayoral che ha sbaragliato la difesa avversaria al minuto 36. Inutili i tentativi del Granada di accorciare le distanze e i padroni di casa del Getafe raccolgono tre punti. 29 punti, invidiabile bottino per il Getafe, che fa un importante balzo salvezza e, perché no, può guardare persino alla zona Europa, mentre il Granada resta penultimo con appena 11 punti all’attivo.