Serie A 2023/2024, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo 22 giornate

La ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024 va in archivio ed è tempo di bilanci e analisi per le venti squadre del massimo campionato italiano. L’Inter si presenterà al big match contro la Juventus con il primo posto nuovamente in cassaforte. Sono 54 i punti dei nerazzurri, ben dieci in più rispetto a quelli accumulati nella scorsa stagione. Nove invece i punti in più della Juventus, che però ha frenato nell’ultima giornata. Segno positivo anche per il Milan che ha 46 punti contro i 41 dello scorso anno a parità di giornate. Continua a crollare il Napoli (-27). Bene la Fiorentina (+10), mentre nei bassifondi l’Udinese deve fare i conti con 12 punti in meno dello scorso campionato.

Le classifiche a confronto: 2023/2024 e 2022/2023

Inter 54 (+10)*

Juventus 53 (+9)**

Milan 46 (+5)

Atalanta 36 (-5)*

Roma 35 (-6)

Fiorentina 34 (+10)*

Lazio 34 (-5)*

Bologna 33 (+4)*

Napoli 32 (-27)*

Torino 31 (+1)*

Genoa 28 (neopromossa)

Monza 28 (-1)

Frosinone 23 (neopromossa)

Lecce 21 (-3)

Sassuolo 19 (-5)*

Hellas Verona 18 (+1)

Udinese 18 (-12)

Cagliari 18 (neopromossa)

Empoli 17 (-10)

Salernitana 12 (-9)

*Una partita in meno

**Senza contare la penalizzazione