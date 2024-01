Lecce-Juventus 0-3, Vlahovic: “Doppiette impossibili senza l’aiuto dei compagni. L’Inter? Pensiamo all’Empoli”

La Juventus si aggrappa ancora a Dusan Vlahovic, protagonista a Lecce con una doppietta che regala altri tre punti ai bianconeri: “Sono contento, soprattutto perché ho aiutato la squadra. Senza i miei compagni non sarei riuscito a fare le ultime due doppiette”, ha dichiarato a caldo ai microfoni di Dazn dopo la partita. “Io sono sempre calmo, ma sul campo solitamente si vedono di più le mie emozioni. Siamo riusciti a vincere contro un avversario tosto e su un campo difficile. È una vittoria importante per tutti noi, soprattutto perché non abbiamo preso gol”, ha aggiunto il calciatore serbo. “L’Inter? Noi non pensiamo all’Inter, prima sfidiamo l’Empoli la prossima settimana: noi pensiamo partita per partita. Sto bene fisicamente e sto lavorando come sempre. La differenza rispetto alla passata stagione è che sto meglio fisicamente”, ha concluso.