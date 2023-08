Liga 2023/2024, Bellingham regala altri tre punti al Real Madrid: Celta Vigo battuto 1-0

Un tuffo di Jude Bellingham regala altri tre punti al Real Madrid. Nell’anticipo contro il Celta Vigo, valevole per la terza giornata della Liga 2023/2024, i ragazzi di Carlo Ancelotti vivono un primo tempo difficile. E dopo tre minuti si ritrovano già sotto, ma il gol dell’1-0 viene annullato per un fallo di Larsen. Al diciottesimo minuto la partita perde un protagonista importante, ovvero Vinicius che esce per un problema muscolare. Il Real Madrid fa fatica nella prima frazione di gioco, il Celta Vigo gioca meglio ma spreca un paio di occasioni importanti per sbloccare il risultato. Nella ripresa la musica cambia: entrano Kroos e Modric e il centrocampo del Real Madrid sale in cattedra, al 68′ Rodrygo sbaglia il rigore dello 0-1. Ma il gol arriva qualche minuto più tardi: sugli sviluppi di un calcio piazzato arriva il tuffo vincente di Bellingham che vale tre punti. I blancos sono ancora a punteggio pieno: tre partite, tre vittorie e nove punti. E con uno Jude Bellingham al centro del pianeta madridista.