Liga 2022/23: niente reti al Bernabeu, il Barcellona allunga in vetta

Frenano Real Madrid e Real Sociedad nello scontro diretto valevole per la diciannovesima giornata di Liga 2022/23. La sfida tra le due formazioni ai vertici della classifica termina a reti inviolate, e permette al Barcellona di restare in vetta solitaria a quota 47. Un match bene equilibrato, con scontri di gioco e azioni ben gestite: migliore in campo, Vinicius Junior. Il giovane attaccante dei blancos prova a prendere in mano, in più occasioni, le redini del gioco. Al 15esimo ci prova con un gran missile dalla distanza, terminato appena a lato del palo destro. E’ sempre l’attaccante brasiliano al 71esimo a riceve un bel diagonale, e scattare dentro concludendo in rete. Gli ospiti non creano molto ma reggono bene: termina 0-0 al Bernabeu.