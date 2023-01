Highlights e gol Milan-Sassuolo 2-5: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 71

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Sassuolo 2-5, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Show neroverde nel primo tempo e in gol ci vanno Defrel, Frattesi e Berardi subito dopo il gol di Giroud che aveva provato a riaprirla. Nella ripresa pronti-via e c’è il rigore per gli emiliani procurato e trasformato da Laurienté. Di Henrique e Origi i gol che fissano il punteggio finale. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida del Meazza.

LE PAGELLE