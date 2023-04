Probabili formazioni Roma-Udinese: trentesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Udinese, match della trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 16 aprile nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Seguite con noi le notizie sulle possibili scelte dei due allenatori, Josè Mourinho e Andrea Sottil. L’allenatore portoghese vuole vendicare il 4-0 dell’andata che sorrise ai friulani. L’Olimpico è sold out e proverà a trascinare i giallorossi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.

ROMA – Out Rick Karsdorp e Ola Solbakken. Per entrambi il rischio che la stagione sia già finita è alto. Infortunati Dybala e Abraham. Matic e Cristante a centrocampo.

UDINESE – Pereyra torna dalla squalifica e agirà alle spalle di Beto. Becao, Bijol e Perez in difesa.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; El Shaarawy, Belotti

Ballottaggi: Pellegrini 55% – Wijnaldum 45%

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken, Abraham, Dybala

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse

Squalificati: –