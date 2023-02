Liga 2022/2023: il Rayo Vallecano batte l’Almeria in casa 2-0

Il Rayo Vallecano batte l’Almeria 2-0 nell’ultima partita della 20ª giornata di Liga 2022/2023. Dopo un primo tempo bloccato i padroni di casa sfruttano l’autogol di Ely al 54′ per sbloccare il match. Ci pensa poi Garcia che entra al 63′ e dopo pochi secondi chiude la pratica. Vittoria importante per il Rayo che entra in zona coppe europee scavalcando in un solo colpo Betis e Villareal issandosi al 5° posto con 32 punti a -3 dall’Atletico Madrid 4°. Almeria che resta fermo a 22 punti in 14ª con 3 punti di margine sulla Cadice 18° e al momento retrocesso.