Serie B, Brescia: ufficiale l’esonero di Clotet

Pep Clotet non è più l’allenatore del Brescia. Ufficiale l’esonero del tecnico spagnolo dopo la brutta sconfitta di sabato a Perugia per 4-0. La società fa sapere che “l’allenamento di domani pomeriggio verrà diretto da Davide Possanzini”. Ingaggiato la scorsa estate, Clotet era stato esonerato una prima volta lo scorso 21 dicembre, sostituito da Aglietti, salvo poi essere richiamato dopo due partite. Ma dopo tre sconfitte in altrettante gare, con la squadra 16ª con 25 punti in piena zona playout e con un solo punto di margine sulla retrocessione, ecco la seconda separazione.