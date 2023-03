Liga 2022/2023: il primo gol in campionato di Kessie regala il Clasico al Barcellona, al Camp Nou finisce 2-1

Il Barcellona batte il Real Madrid 2-1 nel match valido per la 26ª giornata di Liga 2022/2023. Partita spettacolare al Camp Nou con il Real che va in vantaggio grazie all’autogol di Araujo e il Barca che inizia la rimonta al 45′ con Sergi Roberto e trova i tre punti nel finale grazie al primo gol in campionato di Kessie. Vittoria importantissima per la squadra di Xavi che vola a 68 punti e allunga a +12 sul Real Madrid. Ora si tornerà in campo dopo la sosta con il Barcellona che giocherà sul campo dell’Elche e il Real Madrid, chiamato a blindare il secondo posto, che ospiterà il Valladolid.

Primo tempo subito a ritmi altissimi con Benzema che scalda i guantoni di Ter Stegen dopo pochi secondi. Risponde Lewandowski che impegna Courtois con una destro da fuori respinto dal portiere belga. Pochi minuti dopo Busquets scodella in area per Raphinha che colpisce di testa ma trova una grande risposta di Courtois che salva i suoi. Nel momento migliore del Barcellona è il Real a passare in vantaggio al 10′ con Vinicius che mette in mezzo e trova la deviazione di Araujo che la mette nella sua porta. La squadra di Xavi continua ad attaccare con il Real tutto schiacciato nella propria metà campo e riesce a trovare il gol del pareggio allo scadere della prima frazione con Sergi Roberto che in piena area di rigore raccoglie la respinta di Militao su tiro di Raphinha e batte Courtois con un destro a giro.

Secondo tempo in cui il Real Madrid viene messo sotto dal pressing asfissiante del Barcellona che continua a mettere in difficoltà i terzini avversari. Poche occasioni nella prima parte di frazione con il Real che va vicino al vantaggio con Rodrygo che appena entrato che sfiora il gol dopo un errore in disimpegno di Christensen al limite dell’area. Ancelotti fa dei cambi mandando in campo Asensio, Tchouameni e Dani Ceballos. Ed è proprio Asensio all’82’ a trovare il gol del vantaggio colpendo al volo su un tiro sbagliato da Rodrygo in area. Il Barcellona si salva grazie al var che vede un fuorigioco millimetrico dello spagnolo e annulla tutto. Squadre stanchissime nel finale con il Real che sembra averne di più grazie ai cambi di Ancelotti. Squadre lunghissime nel finale con il Barcellona che riesce a trovare il gol del vantaggio agli sgoccioli, Lewandowski inventa di tacco per Balde che mette in mezzo per Kessie che a porta spalancata non sbaglia regalando il Clasico al Barca.