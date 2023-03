Derby di fuoco, la Roma attacca la Lazio: “Hanno festeggiato davanti al nostro spogliatoio”

Continua il battibecco tra Lazio e Roma dopo il derby di campionato vinto dai biancocelesti per 1-0. A Mourinho e Lotito si aggiungono anche Foti, vice dello Special One, e altri giocatori giallorossi, indispettiti dall’atteggiamento dei calciatori della Lazio nel post partita, i cui festeggiamenti si sarebbero protratti anche davanti la porta degli spogliatoi della Roma. Per il club giallorosso, i biancocelesti dovrebbero seguire un altro percorso per lasciare l’impianto, che non prevede il passaggio davanti gli spogliatoi giallorossi.