Liga 2022/2023: Barcellona ko contro la Sociedad, vincono Villarreal e Athletic Bilbao

Oggi sono andati in scena i match validi per la 35ª giornata di Liga 2022/2023. Continua l’ottimo momento del Villarreal, che vince in casa del Girona 2-1. Il classe 2002 Pino porta in vantaggio gli ospiti al 9′ e Lopez gli risponde al 24′. E’ Gerard Moreno al 94′ a trovare il match winner, che regala ai suoi la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e il 5° posto in classifica a 60 punti. Girona che scende in 8ª posizione a 48 punti. A superare il Girona è l’Athletic Bilbao, che batte 2-1 il Celta Vigo tra le mura di casa. Il solito Inaki Williams e l’ex Torino Berenguer confezionano il successo della squadra di Valverde, che torna a vincere dopo quattro giornate e sale a 50 punti in 7ª posizione. Un super Lazaro trascina l’Almeria contro il Maiorca. L’esterno brasiliano mette a segno una tripletta, gol al 12′, 42′ e 58′, che trascina i padroni di casa al 3-0 finale. Almeria che scavalca Valencia, Cadice e Celta Vigo e sale in 13ª posizione a 39 punti con 4 lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Succede tutto nel primo tempo tra Getafe e Elche, che pareggiano 1-1 con le reti di Munir all’8′ e Boye al 45′. Occasione mancata per la squadra di Bordalas Jimenez, che non riesce a ottenere i tre punti contro l’Elche già retrocesso. Con questo pareggio il Getafe sale a 35 punti in 17ª posizione, virtualmente salvo ma a pari punti con il Valladolid. In serata il Barcellona ha perso in casa 2-1 contro la Real Sociedad. Poche motivazioni per la squadra di Xavi che, dopo aver vinto il titolo nella scorsa giornata, ha lasciato iniziativa agli ospiti per larga parte del match. I gol di Merino e Sorloth danno continuità all’ottimo momento di forma della Sociedad, che nelle ultime sei partite non ha mai perso. Inutile il gol di Lewandowski a tempo quasi scaduto. La squadra di Alguacil sale a 65 punti consolidando la 4ª posizione con 4 punti di ritardo dall’Atletico Madrid e 5 di vantaggio sul Villarreal.