Probabili formazioni Napoli-Inter: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 21 maggio al ‘Maradona’, dove i campioni d’Italia contenderanno tre punti preziosi per i nerazzurri in chiave Champions. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. L’Inter insegue il secondo posto, il Napoli vuole avvicinarsi ai numeri record della sua storia, avendo già in mano il titolo. Un’altra festa nel pre partita e una possibile passerella d’onore. Poi però in campo sarà vero calcio con i nerazzurri che vogliono blindare uno dei primi quattro posti.

NAPOLI – Spazio ai titolarissimi. Kim in difesa con Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera completano il reparto. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente d’attacco.

INTER – Lautaro e Lukaku in attacco, con Dzeko e Correa in panchina. Brozovic si riprende la cabina di regia mentre Barella e Calhanoglu partiranno dal 1′. Acerbi e Bastoni in difesa. Anche Darmian nel terzetto.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Osimhen 55% – Simeone 45%

Indisponibili: Mario Rui, Lozano, Osimhen (in dubbio)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku

Ballottaggi: –

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan

Squalificati: –