Ligue 1 2022/2023, vittoria in rimonta del Lille contro il Marsiglia

Il Lille batte in rimonta il Marsiglia nel match casalingo della 36esima giornata della Ligue 1 2022/2023. Alla rete del momentaneo vantaggio degli ospiti firmata Clauss, autore di un gran pallonetto al 30′, hanno risposto David con un rigore al 49′ e Bamba con un colpo di testa vincente al 73′ su cross di Cabella. Con questi tre punti la squadra di Fonseca sale a quota 63 e si allontana dal Rennes, sesto in classifica con 59 punti ma con una partita in meno, mentre il Marsiglia rimane a quota 73 in terza posizione, a due punti dalla Champions.