Highlights e gol Viterbese-Catanzaro 1-0: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 28

Gli highlights e le azioni salienti di Viterbese-Catanzaro, match della ventisettesima giornata di Serie C 2022/2023. Al 16′ c’è la rete che vale tre punti pesantissimi: Mastropietro confeziona un cross dalla destra, Fulignati sbaglia l’uscita e l’ex Riggio mette in rete per l’1-0 definitivo. Non basta la reazione nella ripresa dei giallorossi.