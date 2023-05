Fiorentina-Inter, Bastoni: “Sappiamo reagire alle difficoltà”

“Non siamo partiti nel migliore dei modi, di solito approcciamo meglio le partite. Non è successo oggi ma è stato un ulteriore test, abbiamo dimostrato che sappiamo reagire anche nelle difficoltà”. Queste le parole del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia. “Abbiamo portato a casa un altro trofeo – ha dichiarato ai microfoni di Inter TV -, siamo molto felici. Faccio i complimenti alla Fiorentina perché si è dimostrata una grande squadra. Adesso dobbiamo pensare all’Atalanta, poi penseremo alla partita più importante della stagione”.