Liga 2022/2023: Atletico Madrid vittorioso nel finale con Depay, col Celta Vigo finisce 0-1

Vittoria nel finale per l’Atletico Madrid in casa del CeltaVigo nel match di Liga 2022/2023. Gli uomini di Simeone si impongono per 0-1 grazie alla rete di Memphis Depay, arrivata al minuto 89′. Gara che si era complicata per i colchoneros, con l’espulsione al minuto 70′ di Savic che aveva lasciato in 10 l’Atleti. 3 minuti importanti per gli ospiti, che confermano il quarto posto. Celta invece in tredicesima.