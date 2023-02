Serie B 2022/2023, Cheddira ed Esposito stendono il Cosenza: il Bari vince ancora

Il Bari batte 2-1 il Cosenza e torna al terzo posto a -4 dal Genoa. Mignani si affida al consueto 4-3-1-2 schierando Pucino a destra e Mazzotta a sinistra con Di Cesare e Vicari al centro. Al 3′ è Sebastiano Esposito a sbloccare il risultato con il secondo gol in due partite. L’ex Inter sorprende Micai dai venticinque metri e fa esplodere il San Nicola. Al 13′ Botta ha l’occasione per il 2-0, ma Micai stavolta è attento. Al 24′ arriva il pareggio: Brescianini crossa da sinistra, Rispoli irrompe di testa e batte Caprile da pochi passi. Al 43′ arriva il calcio di rigore per il Bari per un fallo di Rigione su Esposito: Cheddira si incarica del tiro dagli undici metri, ma Micai legge la traiettoria e ipnotizza l’attaccante marocchino. Cheddira si fa rimpiangere al 69′: Pucino effettua un traversone, l’attaccante si coordina e in torsione firma il 2-1.