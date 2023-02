Juventus, Caricola: “Plusvalenze ci sono da 20 anni. Doping? Mai fatta una flebo”

Nicola Caricola, ex giocatore di Bari, Genoa e Juventus, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno riguardo alle dichiarazioni emerse nel corso degli anni da parte di altri giocatori sulla pratica del doping negli anni ’80 e ’90. “Facile parlare dopo 30 anni, personalmente ho girato tanti spogliatoi e non ho mai visto niente di strano. Non mi hanno mai fatto flebo, se abbiamo fatto qualcosa era sempre su indicazione dei medici e su base facoltativa.” Caricola poi ha detto la sua anche sul caso plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione della Juventus: “Le plusvalenze ci sono da 20 anni, se dobbiamo aprire il vaso allora apriamolo bene – afferma – Anche altre squadre non sono esenti da reati e dovrebbero essere indagate”.