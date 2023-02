Premier League 2022/2023: spese pazze per fare 0-0 col Fulham, il Chelsea stecca ancora

610 milioni di euro spesi tra estate e sessione di gennaio, ma il Chelsea (per il momento) continua a faticare maledettamente. Contro il Fulham, con cui i blues avevano perso qualche settimana fa nel recupero dell’andata, arriva uno scialbo 0-0 nella ventiduesima giornata di Premier League e la squadra di Potter non si schioda dalla decima posizione, lontanissima dalla zona Champions. Due tiri in porta contro una formazione di tutto rispetto ma infinitamente con meno scelte a disposizione. Il Chelsea con le sue spese pazze, a cominciare dall’ultimo innesto Enzo Fernandez già titolare, non brilla e non vince, ed esce tra i malumori di Stamford Bridge.

La prima occasione è per i cottagers, ma Kepa non si fa sorprendere sulla conclusione di Andres Pereira. Enzo Fernandez, inevitabile che gli occhi siano tutti su di lui, non riesce a brillare e incidere più di tanto, il primo tempo si chiude invece con l’occasione principale per i padroni di casa, il palo pieno colpito da Havertz. Nella ripresa Mitrovic decide di dare spettacolo e calcia da centrocampo, Kepa gli dice di no ed evita il gol dell’anno. Poi Fofana ha la grande opportunità per il vantaggio dei blues: scarta il portiere, a porta vuota però si fa salvare la conclusione dall’intervento disperato in scivolata di un difensore. Il finale è blando e il punteggio non si schioda.