Lazio, giornata di visite mediche per Daichi Kamada

In casa Lazio è stato il giorno di Daichi Kamada. Il centrocampista ex Eintracht, dopo lo sbarco nella Capitale di ieri, si è presentato poco prima delle 8 alla Clinica Paideia per sostenere la prima parte delle visite mediche mentre alle 11, poi, il giapponese una volta terminato il primo round, si è recato all’Isokinetic per svolgere i test atletici, conclusi dopo meno di un’ora. Un primo contatto con la realtà biancoceleste importante per iniziare ad ambientarsi prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà alla società per i prossimi due anni, con opzione sul terzo. Per vedere il giapponese allenarsi in gruppo e prendere confidenza con il resto dei compagni bisognerà quasi certamente attendere martedì, quando la squadra di Sarri riprenderà la preparazione a Formello dopo la partita contro il Girona e il successivo giorno di riposo già programmato dal tecnico laziale.