Premier League, Manchester City rimontato al 95′: 2-2 con il Crystal Palace. Vince il Chelsea

Grande beffa per il Manchester City, rimontato dal Crystal Palace all’Etihad Stadium nella diciassettesima giornata della Premier League 2023/2024. I Citizens di Guardiola si fanno raggiungere sul 2-2 all’ultimo secondo, dopo essere stati in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Grealish e Lewis. Nel quarto d’ora finale però il Palace trova l’insperato pari grazie a Mateta e soprattutto al rigore trasformato da Olise al 95′. Due punti persi per il City, che rimane al quarto posto con il rischio di scivolare a -6 dal Liverpool domani oltre a perdere terreno anche da Arsenal e Aston Villa. Per il Palace un punto pesante nella lotta salvezza, soprattutto dopo averne raccolto solo uno nelle ultime quattro giornate. Sorride invece il Chelsea di Pochettino, che rimane comunque indietro al decimo posto provvisorio: i Blues hanno sconfitto 2-0 a Stamford Bridge il fanalino di coda Sheffield United, faticando a sbloccare la partita ma trovando poi la chiave di volta nel secondo tempo con le reti di Palmer e Jackson.

La notizia del giorno è però purtroppo la sospensione di Bournemouth-Luton, fermata a mezz’ora dalla fine sull’1-1 per il malore che ha colpito il capitano ospite Tom Lockyer. La speranza è che l’ottimismo di questi minuti sia confermato sulle condizioni del gallese, già vittima di un collasso in campo in occasione della finale dei playoff di Championship dello scorso maggio. Nelle prossime ore verrà anche decisa la data per la prosecuzione del match del Vitality Stadium.

Vittoria infine per il Newcastle, fresco della dolorosa eliminazione europea per mano del Milan. Dopo tre sconfitte consecutive tra Premier e Champions, i Magpies battono 3-0 il Fulham e rafforzano il sesto posto in classifica. Al St.James’ Park vanno a segno Miley, Almiron e Burn nel secondo tempo. Per gli ospiti, che restano fermi a metà classifica e vengono superati dal Chelsea, pesa come un macigno l’espulsione di Jimenez al 22′ del primo tempo.