Formazioni ufficiali Lecce-Roma, Serie A 2022/23

La 22esima giornata di Serie A vedrà di fronte questa sera Lecce e Roma, allo stadio Via del Mare di Lecce. La Roma di Mourinho è alla ricerca di un’altra importante vittoria, dopo quella con l’Empoli, per continuare a rimanere nelle zone alte della classifica. Davanti però si troverà un Lecce che vorrà dare seguito alla bella vittoria contro la Cremonese, ottenuta la scorsa giornata per 3-0. Appuntamento quindi alle 18.00, intanto ecco le formazioni ufficiali del match.

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.