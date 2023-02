Leeds, Javi Gracia vicino alla panchina

Javi Gracia è vicino al Leeds. Il tecnico 52enne spagnolo, secondo la BBC, sarà il sostituto di Jesse Marsch, esonerato lo scorso 6 febbraio. Il Leeds è penultimo con 19 punti in 24 giornate e sabato avrà lo scontro diretto con il fanalino di cosa Southampton che ha un punto in meno. Gracia prenderà il posto di Michael Skubala, tecnico delle giovanili del club che ha guidato la prima squadra in questi ultimi giorni.