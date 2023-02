Champions League 2022/2023, statistiche e curiosità di Eintracht Francoforte-Napoli e Inter-Porto

Andata degli ultimi quattro ottavi di finale di Champions League, ecco le curiosità e le statistiche. Si parte stasera alle 21,00, quando il Napoli fa visita all’Eintracht Francoforte: le due squadre si sono già affrontate agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1994/1995, le aquile vinsero 1-0 sia all’andata che al ritorno. Le ultime due trasferte europee giocate dagli azzurri in Germania e valide per l’Europa League sono però positive: ai sedicesimi di finale 2017/2018, il 22 febbraio 2018 la partita Lipsia-Napoli termina 2-0 mentre nei quarti di finale della stagione 2014/2015 il 16 aprile 2015 i partenopei allenati da Benitez trionfano 4-1 contro il Wolfsburg. Il Napoli quindi torna stasera in Germania dopo cinque anni, arbitra la gara il portoghese Dias (diretta anche in chiaro su Canale 5), contemporaneamente il Liverpool ospita il Real Madrid.

Domani sempre alle 21,00 l’Inter riceve il Porto: sono quattro i precedenti tra le due compagini in Champions League disputati nelle stagioni 2004/2005 e 2005/2006. Nel 2004/2005 agli ottavi di finale il match si conclude 1-1 al Do Dragao mentre al ritorno i nerazzurri vincono 3-1 grazie alla tripletta di Adriano. Nella stagione seguente invece le due squadre si incrociano nella fase a gironi, il 19 ottobre 2005 al Do Dragao la partita finisce 2-0 per i biancoblù mentre il primo novembre a San Siro gli uomini di Mancini trionfano 2-1 (doppietta di Cruz). Dirige il serbo Jovanovic, contemporaneamente il Manchester City fa visita al Lipsia.

Ritorno dei playoff di Europa League, giovedì alle 18,45 la Juventus fa visita al Nantes, arbitra lo spagnolo Josè Maria Sanchez (andata 1-1). Alle 21,00 la Roma ospita il Salisburgo, dirige lo sloveno Vincic, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (andata 1-0 per gli austriaci). Ritorno dei playoff di Conference League, giovedì alle 18,45 la Lazio fa visita al Cluj, arbitra il tedesco Zwayer (andata 1-0 per i biancocelesti). Alle 21,00 la Fiorentina riceve il Braga, dirige il francese Bastien (andata 4-0 per i viola).