Milan, Mike Maignan in gruppo: Atalanta l’obiettivo

Il Milan ritrova Mike Maignan. Come riporta Gianluca Di Marzio, il portierone rossonero è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra dopo un lungo stop causato da una lesione al soleo e da una doppia ricaduta. L’obiettivo è reinserirlo nella lista dei convocati per la partita del Milan contro l’Atalanta. Dopo Florenzi e Ibrahimovic, anche l’altro lungodegente si appresta al rientro totale tra i disponibili. L’infermeria del Milan si sta pian piano svuotando. L’ultima partita ufficiale giocata da Maignan in campionato è quella contro il Napoli del 18 settembre.