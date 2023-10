MOVIOLA – Atalanta-Genoa, mano Lookman anzi no: gol convalidato al Var

Episodio da moviola in Atalanta-Genoa, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa, a metà del secondo tempo, trovano la rete del vantaggio grazie a Lookman che da terra è più scaltro di tutti e sigla il gol del vantaggio battendo Leali. Ma per l’arbitro Marinelli c’è un tocco di braccio da parte dell’attaccante nerazzurro e quindi la decisione del direttore di gara è quella di annullare la rete. Il Var però, dopo un paio di minuti di check, richiama Marinelli al monitor: immagini riviste, Lookman non sembra toccare la palla con la mano e quindi la rete viene convalidata. Atalanta in vantaggio. Con polemiche visto che Gilardino è stato ammonito e il Genoa viene dalla partita con il Milan dove un gol molto dubbio di Pulisic fu convalidato senza nessuna revisione Var.