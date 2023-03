Lahm boccia Verratti: “Buon giocatore, ma non riesce a dare equilibrio alla squadra”

L’ex esterno del Bayern Monaco, Philipp Lahm, durante il suo editoriale confezionato in collaborazione con ‘L’Equipe’, ha aspramente criticato il Paris Saint-Germain e Marco Verratti dopo l’ennesima eliminazione in Champions League, proprio per mano del bavaresi: “La squadra ha un collettivo imperfetto e Verratti ne è la chiara dimostrazione. Lui è un bravo giocatore, che sa gestire la palla ed è puntuale nei contrasti. Gioca in Nazionale, ma con il Paris non riesce a dare equilibrio a tutta la squadra. Manca il legame con il resto dei compagni, contro il Bayern è stato lui a causare il gol perdendo palla”.