Dall’Argentina, Icardi accusato di molestie da un’influencer: “Mi scriveva messaggi, poi li cancellava…”

Candela Lecce, influencer argentina, ha denunciato Mauro Icardi per molestie e violenze psicologiche. In un’intervista a Juan Etchegoyen per “Mitre Live“, la giovane ha ripercorso l’accaduto: “Mi scriveva messaggi, poi li cancellava, mi bloccava e mi sbloccava. Sto vivendo una situazione triste, non so se certe molestie siano funzionali allo spettacolo o meno. Mi ha detto frasi come ‘questo è per i media, devi capire, ora sono in un momento difficile’. Ancora adesso continua a mandarmi messaggi, esercitando violenza psicologica contro di me, ma dopo aver taciuto stavolta ho detto no. Per colpa sua ho dovuto iniziare un percorso psicologico – ha aggiunto l’influencer – Desidero solamente pace e tranquillità, che smetta di scrivermi ed esca dalla mia vita. A chi mi accusa di voler essere famosa rispondo che ho le prove, non sto mentendo“.