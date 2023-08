La proposta di Xavi agli arbitri: “Punire col rigore tutti i contatti col braccio in area”

Il calcio spagnolo riflette sulle sue regole. Nella giornata di oggi ha avuto luogo un incontro tra gli arbitri e gli allenatori di Primera e Segunda Division. Un modo per confrontarsi sui principali episodi da moviola della scorsa stagione, con i direttori di gara che hanno tenuto una vera e propria lezione, spiegando i criteri adottati dietro le principali decisioni arbitrali. Nessun allenatore ha voluto rinunciare all’incontro tenuto da Luis Medina Cantalejo, presidente degli arbitri, insieme a Clos Gómez e Undiano Mallenco. La riunione, come riporta la stampa spagnola, è durata due ore ed è servita anche per riunire riflessioni e proposte. La più drastica è quella del tecnico del Barcellona, Xavi. Come riporta AS, l’allenatore blaugrana avrebbe proposto di punire con il rigore qualsiasi contatto con la mano avvenuto in area. Secondo Xavi, la segnalazione del massimo rigore non può essere lasciata alla sola discrezionalità degli arbitri, riporta il quotidiano spagnolo.