Atletico Madrid, Simeone blinda Morata: “Abbiamo bisogno di lui”

“Morata è il più 9 di tutti e abbiamo bisogno di lui”. Lo ha detto il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone in un’intervista rilasciata a Marca, soffermandosi anche sul futuro dell’ex attaccante della Juventus, recentemente accostato a Roma e Inter. “Se tengo Alvaro? Senza dubbio. Abbiamo parlato con lui prima della partita contro il Villarreal. Abbiamo parlato a lungo, molto a lungo. Gli abbiamo detto tutto quello che pensiamo. Che deve superare i suoi numeri. Ha avuto tante situazioni da gol, molte sono state cancellate. È il momento di segnare 18 gol“, ha aggiunto l’allenatore che poi ha commentato il mercato saudita: “Un possibile futuro in Arabia? Io sono molto felice di essere all’Atlético. So che l’Arabia sta crescendo e che ha bisogno di circondarsi di grandi giocatori”.