Alexandrina Mihai vola nella marcia 20 km, prova valida per i campionati italiani di specialità in corso a Messina. La 21enne di origini moldave si prende con merito il Trofeo Anna Rita Sidoti tagliando il traguardo dopo 1h28’57”. Un tempo che, oltre al prestigioso titolo italiano, vale molto per Mihai che è scesa anche sotto il tempo limite (1h29’00”) per la qualificazione ai Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre 2025. Dietro alla tesserata Fiamme Oro c’è Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959 OrioCenter), seconda in 1h29’44”, unica riuscita a reggere in parte il ritmo infernale imposto da Mihai. Completa il podio la classe 2004 Sofia Fiorini (Atletica Libertas Unicusano Livorno), terza in 1h34’55”. Circa un minuto più indietro c’è Michelle Cantò (ASD Atletica Gran Sasso Teramo), quarta in 1h35’41”, davanti alla compagna di squadra Verdiana Casciotti, quinta in 1h38’43”. Al maschile vince Andrea Cosi in 1h20’47” davanti a Michele Antonelli e Nicola Lomuscio, rispettivamente secondo e terzo in 1h21’49” e 1h22’38”.

Le classifiche finali

DONNE

Alexandrina Mihai (Fiamme Oro Padova) in 1h28’57” Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959 OrioCentes) in 1h29’44” Sofia Fiorini (Atletica Libertas Unicusano Livorno) in 1h34’55” Michelle Cantò (ASD Atletica Gran Sasso Teramo) in 1h35’41” Verdiana Casciotti (ASD Atletica Gran Sasso Teramo) in 1h38’43”

UOMINI

Andrea Cosi (C.S. Carabinieri) in 1h20’47” Michele Antonelli (C.S. Aeronautica Militare) in 1h21’49” Nicola Lomuscio (G.S. Avis Barletta A.S.D) in 1h22’38” Aldo Andrei (Fiamme Oro Padova) in 1h22’49” Davide Finocchietti (Atletica Libertas Unicusano Livorno) in 1h26’40”

Chi è Alexandrina Mihai

È arrivata in Italia nel marzo del 2009 per raggiungere i genitori che si erano stabiliti a Soave (Verona). Per sei anni ha praticato nuoto, mentre nel 2015 ha iniziato con l’atletica nell’impianto di San Bonifacio, avviata presto alla marcia dal tecnico Pierluigi Padoan. Ha vinto nel 2019 il suo primo titolo italiano, da allieva nei 10.000 su pista. Nel 2022 il salto di qualità con una tripletta alle rassegne tricolori juniores e il crono di 1h35:59 nei 20 km di marcia in settembre, inferiore alla migliore prestazione nazionale under 20 di Antonella Palmisano (1h36:21 nel 2010) ma realizzato pochi giorni prima di ottenere la cittadinanza italiana. Nel 2023 altri progressi con 1h33:48 dopo aver conquistato il titolo assoluto indoor e 1h32:55 debuttando in azzurro agli Europei a squadre di Podebrady, poi 1h32:32 per l’argento agli Europei U23 di Espoo. Dall’autunno del 2023 è passata sotto la guida di Massimiliano Cortinovis a Bergamo. Diplomata al liceo scientifico, studia psicologia ed è un’appassionata di arte.